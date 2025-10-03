Todo "casi" listo para que el centro de Rafaela tenga veredas transitables

Apertura de sobres para la remodelación de veredas en Rafaela

El intendente Leonardo Viotti encabezó este jueves en el Salón Verde del edificio municipal la apertura de sobres para la ejecución de la obra de remodelación de veredas del área central en bulevar Santa Fe. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de más de 806 millones de pesos. Cuatro empresas presentaron ofertas: Enki S. A. (956.5 millones de pesos), COSPAVC Rafaela (789.5 millones), Soint S. R. L. (742.1 millones, con una propuesta alternativa de 678.2 millones) y Beurba S. A. (959.7 millones).

Viotti estuvo acompañado por las secretarias de Desarrollo Económico, Patricia Imoberdorf; de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino; y el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Gabriel Corrado. Durante el acto, el intendente destacó la colaboración entre el municipio y los comerciantes para alcanzar consensos que permitieran avanzar con el proyecto tras 13 años de trabajo.

El intendente mencionó que la transformación del centro histórico de Rafaela se desarrollará en varias etapas, incluyendo mejoras en la Plaza 25 de Mayo y la reconstrucción de los ex Almacenes Ripamonti. Afirmó que la obra de las veredas será financiada en un 30% por el Estado municipal y un 70% por los frentistas.

Viotti también se refirió a otros proyectos importantes en la ciudad, como la construcción de un velódromo de nivel internacional y un microestadio, así como el desarrollo de un parque público-privado en el sur. La infraestructura creada permitirá albergar eventos deportivos y culturales, elevando así la calidad de vida de los vecinos.

Gabriel Corrado, del Centro Comercial, elogió la decisión política del intendente y el consenso alcanzado para la remodelación de veredas, subrayando su importancia para revitalizar el centro comercial de la ciudad.

El acto contó con la presencia de funcionarios municipales y representantes del sector comercial, quienes apoyan el avance de las obras que prometen transformar Rafaela.