Más de 430 estudiantes participan de “Concejo Joven 2025”



El programa institucional del Concejo Municipal de Rafaela crece año tras año y en esta ocasión, la cifra de participantes es la más alta de las cinco ediciones.

El Concejo Municipal de Rafaela se encuentra transitando las instancias finales de la 5ª edición de Concejo Joven, una actividad institucional que tiene como objetivo la integración de estudiantes secundarios en la labor legislativa de la ciudad.

Los objetivos de este programa es que los alumnos de 4º y 5º año de las escuelas secundarias conozcan la labor del órgano legislativo local y la implicancia que tiene en los ciudadanos. Asimismo, se promueve que realicen un análisis de las necesidades y problemáticas de los vecinos, con la premisa de pensar y crear propuestas a soluciones viables.

Este 2025 superó todas las expectativas teniendo en cuenta que la iniciativa reunió la participación de todos los establecimientos secundarias de Rafaela, 18 cursos y un total de 430 alumnos.



A lo largo de estos meses, los ediles trabajaron con las divisiones de los colegios participantes y en estas últimas instancias se encuentran a punto de presentar el proyecto final. Algunas de las temáticas que se presentarán se relacionan con el ambiente, la seguridad, la nocturnidad, la juventud, entre otras.

Las ideas finales serán presentadas en los simulacros de sesión que están previstos para el mes de noviembre, las fechas son: 12, 14, 18 y 19. En cada asamblea participarán tres representantes de cada curso.

Año tras año, a través de esta importante propuesta, el Concejo Municipal de Rafaela busca potenciar la voz de los jóvenes logrando que los estudiantes conozcan las necesidades de la comunidad y creen proyectos para continuar mejorando la ciudad que todos queremos.