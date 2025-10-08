Argentina se queda en Miami

A pesar de la atención centrada en la Sub 20, la expectativa por la Selección Argentina mayor se mantiene alta, con la próxima fecha FIFA en el horizonte, que incluye amistosos antes del Mundial 2026.

El primer encuentro será el 13 de octubre en Miami contra Venezuela, mientras que el segundo, que estaba programado para Chicago contra Puerto Rico el 16 de octubre, se trasladará también a Miami. La decisión responde a los recientes incidentes migratorios en Chicago, que llevaron al presidente Donald Trump a desplegar más de 300 soldados para controlar la situación.

Debido a la falta de garantías en el sistema de seguridad, el partido ante Puerto Rico se reubicará en Florida, aunque todavía se espera la confirmación del estadio y la hora del encuentro. Todo indica que el duelo se celebrará en el Chase Stadium, hogar del Inter Miami y de Lionel Messi, a las 21:00 horas.