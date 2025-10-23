Confusa denuncia por el paradero de Lourdes de Bandana

La madre de Lourdes Fernández, cantante del grupo Bandana, presentó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad tras perder contacto con su hija el 4 de octubre.

Agentes de la comisaría se dirigieron al domicilio de la artista en Palermo, donde un hombre, que se identificó como expareja de la cantante, informó que Lourdes ya no residía allí. Ante esta situación, la Justicia dispuso la presencia de un agente de consigna en la vivienda.

Sin embargo, a pesar de la denuncia, Lourdes publicó una historia en Instagram la noche del jueves, donde aparece junto a su gato.

TN Show contactó a la prensa de Bandana, que confirmó estar en comunicación con la cantante. Indicaron que están organizando días de ensayo y sesiones fotográficas para los próximos recitales del grupo.