La tragedia detrás la muerte de la reina madre de Tailandia

El pasado viernes falleció a los 93 años la reina madre de Tailandia, Sirikit Kitiyakara. Su muerte se produjo tras años de problemas de salud, agravándose recientemente por una infección sanguínea que no logró superar.

Este deceso reabre la discusión sobre la sucesión en la familia real tailandesa, particularmente en torno al actual monarca, Maha Vajiralongkorn (Rama X). La crisis de sucesión se agrava, ya que la principal favorita, la princesa Bajrakitiyabha Mahidol, se encuentra en coma desde 2022.

Bajrakitiyabha, hija del rey y nieta de Sirikit, era considerada una candidata fuerte para el trono, admirada por su porte y elegancia, comparada con la icónica Jackie Kennedy. Ha sido educada en Derecho en la Universidad de Cornell y tiene experiencia laboral en la ONU. Sin embargo, su carrera se detuvo abruptamente tras sufrir un fallo cardíaco que la dejó en estado de inconsciencia.

La Ley de Sucesión de 1924 en Tailandia indica que el rey debe designar un sucesor antes de su fallecimiento. Aparte de la princesa, el único hijo reconocido, Dipangkorn Rasmijoti, presenta problemas de desarrollo que le impiden acceder al trono. Los otros cuatro hijos del rey, fruto de un matrimonio anterior, fueron desterrados y no son considerados elegibles.

La falta de un heredero claro plantea riesgos para la estabilidad institucional del país. Tailandia vive un complejo contexto político y la ciudadanía reclama reformas en la monarquía. Ante esta situación, el monarca deberá seleccionar cuidadosamente a un sucesor que cuente con el respaldo del Parlamento y la población, para evitar una crisis política, social y constitucional significativa.