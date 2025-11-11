Colapinto relató el calvario que vivió hasta que fue confirmado en la Fórmula 1

El 7 de noviembre, Alpine confirmó la renovación de Franco Colapinto como piloto del equipo para 2026, brindando tranquilidad a los aficionados argentinos de la Fórmula 1. Colapinto se unió a Alpine en 2025 como piloto de reserva, pero rápidamente fue ascendido a titular en mayo, aunque su futuro era incierto.

A pesar de un año difícil para Alpine, Colapinto demostró su valía, superando en numerosas ocasiones los tiempos de su compañero Pierre Gasly, a pesar de que los autos de la escudería francesa se ubicaron entre los menos competitivos de la parrilla.

Su compromiso y adaptabilidad hicieron que Alpine decidiera confiar en él para el futuro. En una entrevista con Telefé, Colapinto compartió que las semanas de incertidumbre fueron complicadas, incluso afectando su sueño.

El piloto reveló que supo de su renovación después del Gran Premio de México: “Me dijeron que ya estaba todo cerrado y firmado. Estoy feliz, me quita un peso de encima”. Colapinto destacó la importancia de contar con un contrato asegurado para planificar su evolución y trabajo con el equipo.

Reflexionó sobre sus años difíciles y mostró gratitud por haber superado momentos duros. “Si no hubiera enfrentado esas dificultades, no habría aprendido a superar lo que pasó este año. Tener a un argentino en la Fórmula 1 es el sueño de todos”.

De cara a 2026, Alpine planea un cambio de motor y un rediseño de sus autos. Colapinto estableció sus objetivos claros: “Sueño con estar consistentemente en los puntos. Creo que tenemos un buen auto para competir y el equipo está trabajando duro para que así sea”.