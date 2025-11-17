La incómoda reacción de la nieta de Susana Giménez cuando le preguntaron por su romance

Hace meses, se especula sobre un posible romance entre Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal, futbolista de Boca Juniors. Aunque varios periodistas han confirmado la relación, ambos han evitado hacer comentarios al respecto.

Recientemente, Lucía fue seguida por un equipo de Infama (América) hasta un salón de estética de uñas en Palermo, donde fue captada entrando. Al salir, un cronista intentó entrevistala, pero no obtuvo respuesta sobre su relación con Figal ni sobre sus conversaciones con su abuela, Susana Giménez, en medio de rumores de tensiones familiares.

Lo notable fue que Lucía cubrió su rostro para evitar ser grabada, apresurándose a entrar en su auto y cerrando la puerta de un portazo.