La Feria Desde el Origen celebra su edición Navidad

La Feria Desde el Origen, organizada por el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, vuelve a reunir a la comunidad para celebrar la producción local y el compromiso con el ambiente, en una nueva edición navideña, este domingo 21 de diciembre desde las 18:00, que contará con la participación de 11 emprendimientos locales de productos orgánicos y sustentables.

Esta edición especial de Navidad contará con: Kamari (cosmética natural), Mima Té (hierbas y blends), Delicias Saludables (Pan de molde, grisines, crackers, budines, pan dulce, pepas de membrillo y dulce de leche, alfajores, muffins, frolitas de membrillo y dulce de leche con harina integral), Mima Té (hierbas y blends), Espacio Yerba (yerbas agroecológicas), Santa Pacha (tinturas madres, plantas medicinales y cosmética natural), Arte en conservas (mermeladas y escabeches), Tijax (Sahumerios artesanales preparados con harina de madera), Vivero Vida (plantas, plantines y frutales), Mama Killa (con sahumerios), Sp. Vegan (Comidas vegetarianas y veganas, productos de dietética y postres dulces) y Ay Evelia (con cosmética natural).

El director del IDSR, Enrique Soffietti, expresó: "La Feria Desde el Origen representa mucho más que un espacio de comercialización: es un punto de encuentro y conexión para emprendedores y emprendedoras que apuestan a la sostenibilidad y al cuidado del ambiente con la comunidad. Cada edición fortalece la economía local verde, promoviendo el consumo consciente".

La propuesta es clave para fortalecer el trabajo conjunto, acercar al productor con la ciudadanía, y poner en valor productos sustentables y emprendimiento verdes que impulsan la alimentación consciente y un estilo de vida más sostenible.

El IDSR convoca a vecinos y vecinas a sumarse y participar. La ciudad tiene una cita con la conciencia verde y la magia de estas fiestas.