arnacho puso en duda su continuidad en Manchester United

Alejandro Garnacho ingresó en el complemento de lo que fue la derrota de Manchester United en la final de la UEFA Europa League, y no pudo ser gravitante para revertir el resultado. Finalizado el partido, se lo vio muy consternado y al borde del llanto por lo que ocurrió.

El delantero hispano-argentino, de 20 años, tuvo una temporada en la que le costó muchísimo lograr continuidad. Y como si fuese poco, en varios tramos padeció cortocircuitos con Rúben Amorim, el entrenador portugués que lidera a los Red Devils.

Una vez que culminaron los festejos de los londinenses comandados por Ange Postecoglou, en plena rueda de prensa, el Bichito sorprendió a todos con sus declaraciones, en las que no garantizó su futuro luciendo la camiseta del histórico equipo inglés: “Es duro para todos después de esta temporada que fue una mierda, tanto ahora perder la final y en la liga que no le ganamos a nadie. La verdad, fue muy duro. Vamos a intentar terminar la temporada y ver qué pasa después”, exclamó.

Tras el primer análisis, Garnacho se refirió a lo que le faltó al equipo de Amorim para conseguir el título, y se mostró muy molesto por la poca presencia que tuvo contra Tottenham: “Cuando no metes goles, al final necesitas más cosas. Creo que hasta llegar a la final he jugado todas las rondas y ayudado al equipo. Hoy jugar 20 minutos… no sé”, agregó.

“El partido influye, pero la temporada en sí, la situación del club… Voy a intentar disfrutar el verano y ver qué pasa después”, manifestó antes de regresar hacia Inglaterra, dejando en claro que analizará todo lo que pueda llegar a ocurrir de aquí en adelante. Sin duda alguna, su futuro en Old Trafford no está garantizado.

Los números de Alejandro Garnacho en la temporada

En el curso de la temporada 2024/25, el delantero argentino de 20 años lleva disputados un total de 58 partidos entre todas las competencias. En los mismos, convirtió 11 goles y aportó 10 asistencias. Además, recibió 5 tarjetas amarillas.

El precio que Manchester United le puso a Alejandro Garnacho

A lo largo de las últimas semanas, en la previa a lo que fue la final de la UEFA Europa League, al futbolista lo vincularon con Atlético de Madrid, Napoli y Chelsea, quienes lo tienen en carpeta para la siguiente temporada.

Según lo informado por el medio Daily Star, los Red Devis negociarán a Garnacho siempre y cuando la oferta sea de por lo menos 65 millones de libras esterlinas, es decir, poco más de 76 millones de euros, una cifra más elevada a la que pidieron en el mercado de pases de invierno.

