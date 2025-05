Pep Guardiola anunció malas noticias para el Diablito Echeverri

Claudio Echeverri llegó a principio de año al Manchester City, luego de romperla con la Selección Argentina Sub 20 en el Sudamericano de Venezuela (la Albiceleste salió segunda y se quedó con uno de los cupos para el Mundial de Chile 2025), con la ilusión de hacerse, de a poco, un lugar dentro de las consideraciones de Pep Guardiola.

Sin embargo, le costó mucho más de lo que se pensaba. Porque al término de la temporada, el Diablito apenas acumuló 19 minutos repartidos en dos encuentros. Fueron solo 14 en la Final de la FA Cup frente al Crystal Palace en el Estadio de Wembley y 5 ante el Fulham en Craven Cottage por la última jornada de la Premier League.

Por eso, a lo largo del semestre, circularon rumores a raíz de la posibilidad de que pudiera salir a préstamo. El principal destino apuntado fue el Girona, equipo de LaLiga de España que pertenece al mismo grupo empresario que administra al Manchester City. Y lo cierto es que esa alternativa se mantiene latente porque Pep Guardiola no describió un panorama demasiado optimista para Claudio Echeverri de frente a la campaña 2025/2026.

“vendrán caras nuevas, sobre todo en posiciones donde somos más débiles”, dijo el estratega catalán en la conferencia de prensa posterior al triunfo de los citizens por 2 a 0 sobre el Fulham, victoria que hizo que aseguraran el tercer puesto de la liga inglesa y que, por consiguiente, se adjudicaran una de las plazas para la UEFA Champions League.

En ese mismo sentido, envió un mensaje a aquellos jugadores que saben que no serán tenidos en cuenta en el curso que viene, entre los que, probablemente -por las estadísticas descritas anteriormente-, se encuentre el exfutbolista de River: “Tenemos jugadores con contrato que quieren quedarse aquí, pero no quiero muchos”.

Y agregó: ”Hoy tenemos 23 jugadores con contrato, así que no creo que venga mucha gente. Ya veremos. El verano es largo, quizá los jugadores se den cuenta de que no van a jugar y quieran irse. Pero no es asunto mío. Me he clasificado para la Champions League del año que viene y el resto es cosa del club“.

Claudio Echeverri necesita minutos si quiere jugar el Mundial 2026

La temporada que se avecina será la que le dará a los jugadores la posibilidad de mostrarse de frente a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por lo que Claudio Echeverri tendrá que evaluar seriamente si le conviene quedarse a pelear un lugar en el Manchester City o buscar continuidad en algún otro club.

Fuente: bolavip