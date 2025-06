Conteo regresivo: cuándo empieza el Mundial de Clubes 2025, quiénes juegan el partido inaugural y cómo verlo en directo

El Mundial de Clubes 2025 está muy cerca de comenzar y en este escenario, miles de hinchas a lo largo del planeta se encuentran a la espera de la primera edición que contará con 32 equipos en donde también están presentes Boca y River.

Lo primero que hay que mencionar es que el juego inaugural se va a estar desarrollando el próximo sábado 15 de junio.

Los equipos que disputarán este enfrentamiento serán Al-Ahly de Egipto frente al Inter Miami de Estados Unidos en un choque que se realizará en el Hard Rock Cafe Stadium desde las 21 horas (horario argentino).

Si querés ver las incidencias de este encuentro va a poder seguir la transición del compromiso a través de la pantalla de Telefe, Disney+ Premium y DSports.

Se debe recordar que este certamen se estará desarrollando en suelo norteamericano desde el 15 de junio y finalizará con la definición por el campeonato el próximo 13 de julio.

¿Cuáles son los rivales que tendrán Boca y River en el Mundial de Clubes 2025?

Boca

Lunes 16 de junio: Boca vs. Benfica, 20:00 (ARG). Estadio: Miami

Viernes 20 de junio: Bayern Munich vs. Boca, 23:00 (ARG). Estadio: Miami

Martes 24 de junio: Auckland City vs. Boca, 17:00 (ARG). Estadio: Nashville

River

Martes 17 de junio: River vs. Urawa Red Diamonds, 17:00 (ARG). Estadio: Seattle

Sábado 21 de junio: River vs. Monterrey, 23:00 (ARG). Estadio: Los Ángeles

Miércoles 25 de junio: Inter vs. River, 23:00 (ARG). Estadio: Seattle

Fuente: 442