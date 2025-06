Las reacciones en España al último partido de Mastantuono en River

River Plate se despide del Mundial de Clubes de la FIFA tras caer frente al Inter de Milán en la ciudad de Seattle. El empate de los dirigidos por Marcelo Gallardo ante Monterrey terminó de condenarles en una zona donde los mexicanos avanzarán junto al vigente campeón de Europa. El partido disputado casi que en tierras canadienses fue visto por todo el panorama español y donde ya se empiezan a dejar reacciones alrededor del último partido de Franco Mastantuono con la banda roja.

Recordemos que la joya del fútbol argentino será nuevo futbolista del Real Madrid a partir de mediados del mes de agosto. Una operación absolutamente vital para los intereses de la Casa Blanca y donde se desembolsaron cerca de 60 millones de euros entre impuestos y traspasos a la ciudad de Buenos Aires. Se espera que justamente el día que Franco cumpla los 18 años de edad, tenga su presentación en una ciudad deportiva de Valdebebas donde por primera vez en 15 años un argentino tendrá una fecha de estas características.

“El Inter despierta a River de su sueño ‘Mundial’…El subcampeón de Europa impone su ley para pasar a octavos, Mastantuono se despide…”, empieza la prensa de la capital española. Medios como MARCA o AS festejan que el argentino no tenga un desgate total antes de unirse a la casa blanca. Por Cataluña, donde también los ojos se encontraban en Seattle anoche, se le dedican duras líneas al jugador de la banda hasta anoche. Mundo Deportivo y Sport no dudan:“Mastantuono decepciona y dice adiós a River Plate El argentino no pudo evitar que su equipo se quedase fuera del Mundial de Clubes…Mastantuono, adiós entre lágrimas…Mastantuono no llegará reforzado a Madrid en su papel como anti-Lamine”.

Era la gran esperanza de River para este Mundial de Clubes. No solamente por su talento o por un hambre que apareció en tiempos inesperados por el equipo de Marcelo Gallardo. El futbolista nacido en Azul supone una de las grandes joyas que la cantera riverplatense desde la salida seguramente de Julián Alvarez y Enzo Fernández es el viejo continente. No pudo marcar las diferencias en un torneo donde las críticas alrededor de su rendimiento y compromiso sabiendo que será un futbolista del Real Madrid inundan la prensa argentina y diferente redes sociales. En España ya se le espera por todo lo alto.

Tras la derrota por 2-0 frente a Inter de Milán, se vio a Mastantuono destrozado y despidiendo en lágrimas. Sabía que podía ser su último partido con el equipo de su vida, y donde en menos de 24 meses generó una expectativa absoluta alrededor de su figura. El propio Lautaro Martínez habló en zona mixta después del encuentro de un talento al cual se le debe cuidar por la casa Blanca del futbol y que tiene todas las papeletas para convertirse en un icono de la Selección Argentina. En el Real Madrid ya se le espera y a partir de mediados de agosto, Franco se verán las caras con Xavi Alonso.

Fuente: Bolavip