Santa Fe prepara un nuevo marco normativo para limitar el uso de los celulares en las aulas

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, confirmó a El Litoral que el gobierno provincial avanza en la actualización del marco normativo sobre el uso de celulares en las aulas, con el objetivo de reforzar la prohibición en los niveles inicial y primario. La ley vigente, la N° 12.686, fue sancionada en 2006 pero "ha quedado desactualizada y no tiene una implementación efectiva", aportó.

"Esto implica dos aspectos -explicó el funcionario-. Primero, reforzar la regulación y prohibición del uso del celular en el ámbito escolar, especialmente en el nivel inicial y primario. Y a su vez, contemplar su utilización de carácter excepcional cuando tiene utilizaciones y fines pedagógicos o formativos".

Goity subrayó que el planteo no busca excluir la tecnología de la vida escolar: "No se trata de negar la tecnología, ni el uso de las tecnologías, sino incorporarlas a la dinámica y la planificación escolar de una manera responsable y con un sentido educativo".

En ese sentido, remarcó que "la norma general es la prohibición de la utilización de celulares, permitiéndolo solo de manera excepcional cuando está justificado por una actividad pedagógica y con un fin educativo". Y advirtió: "Está ampliamente demostrado que la utilización indiscriminada de celular en el ámbito escolar atenta contra el proceso de adquisición de aprendizajes y dispersa la atención de los alumnos, impidiendo o empobreciendo la comunicación entre ellos mismos".

De cara a la nueva regulación, el ministro aseguró que "cualquier marco normativo que establezcamos debe estar incorporado dentro de un abordaje mucho más inclusivo que hace a la alfabetización digital y a la capacidad de nuestros jóvenes y niños de convivir en el mundo digital de una manera segura, responsable y crítica".

Finalmente, Goity adelantó que el gobierno acompañará a las escuelas en la implementación de las políticas: "Es necesario diseñar los instrumentos y los acompañamientos necesarios a las instituciones educativas, a los docentes y directivos, para que puedan implementar estas políticas de manera efectiva, considerando las especificidades y particularidades de cada institución educativa".

Una ley con 18 años de vigencia

La norma actual, registrada bajo el Nº 12.686, fue sancionada en noviembre de 2006 por la Legislatura de la provincia. Establece en su artículo primero: "Prohíbese el uso de aparatos de telefonía celular o equipos similares, cualquiera sea su tecnología, por parte del personal docente, no docente y alumnos en los establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, durante los horarios de dictado de clases". También invita a municipios y comunas a adherir y obliga al Ejecutivo a reglamentar la aplicación.

Si bien marcó un antecedente, con el paso de los años quedó sin cumplimiento efectivo. Por eso, el ministerio considera necesario actualizarla y generar consenso con toda la comunidad educativa.

Una experiencia reciente

El debate sobre el uso de celulares en la escuela también se cristaliza en experiencias concretas. Como publicara recientemente El Litoral, la Escuela Secundaria Jerárquicos de la ciudad de Santa Fe implementó un sistema de cajas seguras en cada aula, donde los estudiantes deben dejar sus teléfonos al ingresar, con la posibilidad de utilizarlos solo con autorización docente para fines pedagógicos. Como esta, hay varias iniciativas tomadas de forma particular por las instituciones.

La medida buscó reducir distracciones, pérdidas o roturas de dispositivos y fomentar una mejor convivencia. Según encuestas realizadas dentro del colegio, un 41,9 % observó mayor concentración en las clases y un 25,6 % notó un cambio positivo en la actitud de los alumnos. Además, según los estudiantes, un 35,4 % dijo haber mejorado la concentración, un 18,6 % señaló incremento en la interacción con compañeros y un 8,8 % reportó mejoras en el rendimiento académico.

