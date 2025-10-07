Pullaro y Perotti cada día más cerca

A Omar Perotti todos los colectivos le quedan bien. Un día peronista, al tiempo menemista, también cerca de la Alianza de De la Rúa; ni que hablar de cuando Duhalde le hizo el golpe al expresidente radical. Con el kirchnerismo de Néstor y, sobre todo, con Cristina, vivió sus mejores páginas. Inclusive fue uno de los diputados que votó el nefasto pacto de entendimiento con el país terrorista de Irán y supo coquetear —y mucho— con Macri. Sus encuentros con Alberto Fernández lo fueron por compartir ideas y no por el bien de Santa Fe, que lo tenía como gobernador.

Omar Perotti volvió a escena este jueves, y lo hizo en un marco político inesperado: compartió un acto con el gobernador Maximiliano Pullaro en el norte provincial. Fue en la inauguración de un tramo de la ruta provincial Nº 3, que conecta Las Golondrinas, Los Tábanos, Cañada Ombú y Los Amores.

El exmandatario había quedado corrido de la campaña nacional luego de que su espacio no lograra ubicar a Roberto Mirabella en un lugar expectante de la lista de Fuerza Patria. Desde entonces, cultivó un bajo perfil, alejado de las internas partidarias.

Sin embargo, su reaparición pública lo ubicó junto al gobernador radical y a la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien encabeza la lista de Provincias Unidas, el frente de gobernadores que busca proyectarse a nivel nacional desde la unión de distintos signos políticos. También estuvo el diputado Pablo Farías, segundo en esa nómina.

Durante su discurso, Perotti resaltó la importancia de la continuidad en las políticas públicas más allá de los gobiernos: “Las obras trascendentales hay que empezarlas aunque no se lleguen a inaugurar. Porque a la gente no le importa quién corta la cinta, sino que el beneficio llegue. Eso es hacer política en serio”, señaló.

El exgobernador recordó que durante su gestión se ejecutó la parte más compleja de la traza, con alteos de camino, proyectos hídricos y puentes de gran envergadura, y valoró que la actual administración haya concluido la pavimentación: “Esta ruta cambia la vida de la gente. Es justicia para una región que esperó tanto tiempo”.