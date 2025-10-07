Tres proyectos para este Jueves en el Concejo

La reunión del Concejo Municipal de Rafaela comenzó pasadas las 8:30 horas con la lectura de proyectos y notas. Uno de los temas más debatidos fue el proyecto de ordenanza oficialista que propone un marco normativo para las plataformas electrónicas de transporte de pasajeros, como DIDI. El documento destaca la necesidad de regular este tipo de servicios en la ciudad y se anticipa una reunión con taxistas y remisistas para discutir el proyecto antes de que continúe en comisión.

Modificaciones al Registro de Cuidadores de Adultos Mayores

En otro tema, se dio despacho a un proyecto impulsado por la concejal Carla Boidi, que modifica la Ordenanza N° 4.862 sobre el registro municipal de cuidadores de adultos mayores. Boidi explicó que se busca introducir un certificado de buena conducta y medidas para suspender a quienes tengan denuncias. Esta modificación tiene como objetivo fortalecer la supervisión de los cuidadores registrados.

Señalización Vial y Observatorio Astronómico en la Agenda

Además, el bloque opositor solicitó el mantenimiento de la señalización vial en la rotonda de H. Vieytes, M. Vecchioli y Estanislao del Campo, debido a recurrentes infracciones en la zona. La concejal Paz Caruso resaltó la falta de control, pero sugirió mejorar la señalización.

Otra minuta solicita información sobre la vigencia de un convenio entre el Observatorio Astronómico y la Secretaría de Educación y Cultura, ya que la institución ha estado inactiva desde diciembre de 2024. La concejal Valeria Soltermam expresó su preocupación por la situación del observatorio y la falta de recursos educativos en la provincia.

Controversias sobre Provisión de Agua y Postergación de Ordenanzas

El concejo también abordó la controversia en torno a la compra de agua por parte del Municipio a un vendedor vinculado a la familia Aversa, lo que ha generado suspicacias respecto a la transparencia en las transacciones. La oposición exige más información y la presencia del proveedor para aclarar las dudas.

Finalmente, el concejal electo Fabricio Dellasanta propuso, mediante nota, postergar el tratamiento de la Ordenanza Tributaria y del Presupuesto 2026 hasta después del 10 de diciembre, coincidencia con la asunción de nuevos concejales. La oposición apoyó esta idea, aunque el oficialismo planteó preocupaciones sobre los plazos necesarios para la impresión de documentos. Este tema continuará siendo evaluado en el Concejo.