Asesinaron al modelo y cantante argentino Fede Dorcaz

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz falleció este viernes en Ciudad de México tras resistirse a un intento de robo de su vehículo. El trágico incidente ocurrió mientras Dorcaz, de 29 años, se encontraba en el país por motivos laborales.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta de Instagram del programa de entretenimiento ¡Siéntese quien pueda! (Univisión), que compartió una imagen en blanco y negro del artista acompañada de un mensaje de despedida. “Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Su talento, carisma y pasión por el arte vivirán en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló”, dice el comunicado.

Previo a su muerte, Dorcaz estaba a punto de debutar en el show "Las Estrellas Bailan en Hoy", un proyecto que reflejaba su entusiasmo y dedicación.

Los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indican que el artista fue atacado en una zona concurrida de la capital. Los delincuentes le dispararon tras notar su resistencia al robo. Según el parte policial, Dorcaz fue hallado sin vida en el anillo Periférico, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

Viviendo cerca del lugar, varios testigos escucharon al menos cinco disparos y alertaron a los servicios de emergencia. Sin embargo, los paramédicos confirmaron que el artista no presentaba signos vitales a su llegada.

El comunicado de despedida también incluía un llamado al respeto por la privacidad de la familia y amigos de Dorcaz en este momento tan difícil.