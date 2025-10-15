Viotti, su gabinete y los concejales jurarán la nueva Constitución de Santa Fe

El viernes 17 de octubre, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, y su gabinete participarán en el acto de jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, que se llevará a cabo en la sede del Concejo a partir de las 8:30. La ceremonia reunirá a autoridades locales, legisladores, representantes de instituciones y vecinos, quienes también podrán cumplir con el trámite. El convencional constituyente Rodolfo Giacosa, presidente de Enerfe, será el encargado de tomar juramento.



Este acto forma parte del proceso de implementación de la reforma constitucional aprobada recientemente, que actualiza el texto normativo tras más de sesenta años sin modificaciones. La jura simboliza el compromiso de los gobiernos locales con el nuevo marco legal, que ya rige en Santa Fe desde el 11 de septiembre.

Durante la ceremonia, Viotti y los funcionarios municipales prometerán respetar la nueva Constitución, siguiendo el llamado del gobierno provincial a que todos los municipios realicen actos similares. El intendente destacó la importancia de la reforma como un "paso histórico" para la provincia, subrayando valores como la transparencia y la participación ciudadana.



El evento será público y contará con la presencia de miembros del Concejo Municipal, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad y representantes de distintas entidades de Rafaela.



Un aspecto clave de la nueva Constitución es que permite a los municipios con más de 10,000 habitantes redactar su propia Carta Orgánica, que define su organización institucional y gobierno. Este proceso incluye la elección de convencionales estatuyentes, que establecerán normas de funcionamiento, participarán en políticas locales de educación, salud y medio ambiente, y fortalecerán la autonomía municipal.



La elaboración de la Carta Orgánica requerirá la convocatoria a una Convención Estatuyente mediante un proyecto aprobado por el Concejo Municipal, el cual puede ser presentado por el Departamento Ejecutivo, el propio Concejo, o incluso por ciudadanos y organizaciones civiles. Aunque la nueva Constitución no especifica cuántos estatuyentes deben elegirse, existe consenso en formar la Convención Municipal con diez miembros, cifra que coincide con el número de concejales en la ciudad.



Las elecciones para elegir convencionales en los municipios que cumplan con el requisito de población podrían coincidir con los comicios de 2027, que definirán nuevas autoridades provinciales y locales.