Cinthia Fernández contó que perdió un juicio por hacerle un favor a una exempleada

Cinthia Fernández reveló que perdió un juicio relacionado con una exempleada doméstica a quien no quiso regularizar por razones personales. Durante su intervención en el programa "Fractura expuesta" (Carnaval streaming), la mediática narró: “Una empleada me pidió que no la pusiera en blanco porque su marido había perdido el trabajo y necesitaban conservar el plan social”.

Fernández reconoció que, movida por la lástima, accedió a la petición y terminó enfrentando un juicio que considera justificado. “Aprendí la lección. Nunca más repetiré esa decisión”, afirmó.

El segmento se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios expresaron opiniones diversas. Algunos comentaron sobre la situación laboral irregular en el país, mientras que otros cuestionaron la responsabilidad de Fernández como empleadora. “No es raro lo que cuenta, hay muchas personas que prefieren estar en negro para mantener beneficios”, opinó un usuario, mientras que otro señaló: “Es obligación del empleador poner a sus empleados en blanco”.