Carlos Alcaraz y Jannick Sinner repiten final en el Six Kings Slam

El Six Kings Slam en Arabia Saudita contará con una final entre los dos mejores tenistas del mundo: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Ambos alcanzaron la final tras ganar sus respectivas semifinales con facilidad.

Jannik Sinner, quien había debutado con una victoria sobre el griego Stefanos Tsitsipas, cerró el jueves con un contundente triunfo ante Novak Djokovic. Sinner avanzó directamente a las semifinales tras superar a Djokovic con un marcador de 6-4 y 6-2 en poco más de una hora, dejando al serbio sin opciones de sumar puntos en su búsqueda de un nuevo Masters 1000.

“Lamento que no hayan podido ver un partido más largo; es culpa de Sinner, no mía”, comentó Djokovic tras su derrota. La final se disputará el próximo sábado.