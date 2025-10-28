Alpine publicó un informe del GP de México

Alpine enfrentó otro desafío en el Gran Premio de México, continuando con su rendimiento inconsistente en la temporada de Fórmula 1. La escudería francesa busca finalizar el año sin contratiempos mientras se prepara para una prometedora temporada 2026.

En su informe post-carrera, Alpine analizó las estrategias utilizadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La escudería destacó el desempeño de Franco Colapinto, quien logró reducir considerablemente la distancia con su compañero Pierre Gasly en las últimas vueltas. “Con poco combustible y neumáticos frescos, redujo la diferencia en los tramos finales”, indicó el resumen. Colapinto comenzó la carrera a 20 segundos de Gasly y terminó a solo 0.296 segundos de él.

Sin embargo, el argentino no pudo alcanzar el 15.º puesto debido a la intervención del Virtual Safety Car y las banderas azules. “Estoy seguro de que lo hubiera adelantado”, afirmó Colapinto en declaraciones posteriores al evento.

Dada la significativa brecha entre el rendimiento de Alpine y el de sus competidores, la evaluación de los pilotos se basa en la comparación de tiempos. El hecho de que Colapinto haya mejorado su ritmo en las últimas carreras y haya superado a Gasly en varios fines de semana es fundamental para su futuro en la escudería.