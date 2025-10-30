Lavacoches: Otra deuda pendiente que nadie puede ni sabe resolver

La problemática de los lavacoches es, sin duda alguna, un problema que viene de larga data. Sin embargo, es innegable que en el último año se ha agravado considerablemente. Tratar de estacionar el auto o la moto en la vía pública se ha convertido en una tarea casi imposible. Inmediatamente, el automovilista o motociclista es abordado por más de un lavacoche, quien habitualmente se presenta "de prepo" para ofrecer sus servicios. Esto deja pocas opciones para el conductor, quien a menudo se siente obligado a aceptar el servicio para evitar consecuencias peores.

Ya en varias ocasiones hemos mencionado que hay quienes cumplen con esta actividad desde hace mucho tiempo y son respetados por los automovilistas y los frentistas. Sin embargo, también es cierto que en este último año se ha triplicado la cantidad de lavacoches, principalmente en las arterias más importantes del centro de la ciudad, muchos de los cuales, como mencionamos anteriormente, son un tanto violentos.

Muchos automovilistas y transeúntes también se quejan de la presencia de lavacoches durante la noche en algunos puntos centrales y específicos del centro de la ciudad. Uno de ellos es la puerta del Banco de Galicia, donde quienes van en horario nocturno al cajero de la mencionada institución bancaria deben sortear, con mucho cuidado, el asedio de no menos de tres lavacoches, lo que implica un riesgo considerable al visitar un lugar para depositar o retirar dinero.

El gobierno municipal no ha sabido ofrecer una respuesta positiva; casi podríamos decir que no ha hecho nada y la problemática ha crecido considerablemente.

Es necesario regular la actividad, que los lavacoches lleven una pechera identificatoria y que la municipalidad conozca quiénes están ofreciendo sus servicios. Además, debería exigirse la presentación de antecedentes penales para poder estar en la vía pública. Es cuestión de que el Ejecutivo local se decida a hacer algo. Por ahora, no ha hecho nada; le quedan dos años para intentar revertir esta situación, que preocupa y mucho.