Solana conquista Wall Street: el debut del ETF BSOL marca un hito para las altcoins

Solana debutó en Wall Street con el ETF BSOL de Bitwise, captando u$s69,5 millones en su primer día.

El fondo ofrece staking del 7% anual y cero comisión durante tres meses.

El token SOL cotiza en torno a los u$s185, con soporte técnico en u$s180.

Grayscale y Rex-Osprey lanzan fondos competidores, pero BSOL lidera en volumen.

Los analistas proyectan precios de hasta u$s250 si continúa el flujo institucional.

Solana consolida su madurez como red de alta velocidad y utilidad real en el ecosistema cripto.

El lanzamiento del ETF de Solana (BSOL) en la Bolsa de Nueva York marcó un punto de inflexión en la relación entre las criptomonedas y el sistema financiero tradicional. Bitwise, la gestora detrás del fondo, logró captar 69,5 millones de dólares en su primer día de operaciones, con un volumen negociado superior a los 57 millones. Los analistas no dudan: se trata del debut más exitoso de una altcoin en la historia de los ETF cripto.

El arranque superó incluso al estreno del ETF de Ethereum lanzado por BlackRock, un dato que dimensiona el interés institucional que despierta Solana. Pese a ese éxito, el precio del token SOL registró una baja del 5% durante la jornada, arrastrado por la volatilidad general del mercado. Aun así, el optimismo se mantiene. “Solana se dirige al mainstream y esto recién comienza”, celebraron desde Bitwise, luego de que el fondo cerrara el día con activos bajo gestión por 288 millones de dólares.

El BSOL ofrece exposición directa al activo y rendimiento por staking del 7% anual, con una comisión del 0,20% exenta durante los primeros tres meses. En otras palabras, combina rentabilidad, bajo costo y acceso regulado, tres elementos que lo vuelven atractivo para los grandes inversores.

El salto institucional y la maduración de Solana

Para los analistas, el lanzamiento consolida a Solana como la altcoin preferida de los fondos institucionales. Rodrigo Mansilla, especialista en activos digitales, señaló que “BSOL movió 10 millones en su primera hora de cotización, lo que refleja una demanda contenida de capital institucional que hasta ahora no tenía acceso regulado a Solana”. Según su visión, el activo “liderará la demanda porque combina velocidad, utilidad real y respaldo institucional”.

La red de Solana, en efecto, muestra números sólidos. Con millones de direcciones activas y un valor total bloqueado (TVL) superior a los 11.500 millones de dólares, se ubica entre las principales plataformas de contratos inteligentes. Su velocidad de procesamiento y el crecimiento de su ecosistema DeFi la posicionan como una alternativa competitiva frente a Ethereum.

A nivel técnico, el token SOL cotiza en torno a los 185 dólares, con un soporte clave en los 180. Su índice RSI se mantiene en 61 puntos —fuera de la zona de sobrecompra—, mientras que el MACD muestra un cruce positivo, señal de un impulso alcista moderado. Los especialistas coinciden: una ruptura sostenida por encima de los 205 dólares podría habilitar un rally hasta los 230, siempre que se mantenga el flujo institucional.

Competencia y consolidación

El éxito del BSOL no pasó desapercibido. Grayscale anunció su propio ETF (GSOL), mientras que Rex-Osprey amplió posiciones en su fondo SSK, pionero en ofrecer rendimiento sobre SOL en Estados Unidos. No obstante, la estructura regulatoria más robusta del producto de Bitwise —amparado por la Ley de Valores de 1933— parece haber inclinado la balanza a su favor.

En paralelo, los fondos de Bitcoin y Ethereum registraron 440 millones de dólares en entradas netas el mismo día, pero la sorpresa fue la rapidez con la que Solana se ubicó entre los tres activos digitales más demandados. “La atención del mercado se desplazó hacia Solana por su perfil técnico y el respaldo que ahora tiene desde Wall Street”, señaló el analista cripto Norberto Giudice, quien anticipa que el activo podría superar su máximo histórico de 295 dólares antes de fin de año.

Tres escenarios hacia fin de año

El consenso del mercado proyecta tres escenarios para Solana. El más optimista estima un rango entre 210 y 250 dólares, impulsado por el ingreso de capital institucional y la expansión del ETF. Un escenario intermedio la ubica entre 180 y 200, reflejando una etapa de consolidación. El más conservador, considerado poco probable, prevé una corrección hasta los 160 si el mercado global sufre un ajuste.

Más allá de los precios, el crecimiento de Solana simboliza una maduración del ecosistema cripto. En apenas dos años pasó de ser una promesa tecnológica a una de las redes más utilizadas para proyectos de gaming, NFT y finanzas descentralizadas. Con el respaldo de los ETF, su salto hacia la legitimidad financiera ya está en marcha.