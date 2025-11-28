Mársico: “No lo voy a acompañar al intendente”

Mársico justificó por qué no acompaña a Leonardo Viotti en esta oportunidad. Evidentemente, la política de Rafaela vive un antes y un después luego de la sesión de ayer. La derrota que Viotti sufrió en el Concejo Municipal, sin duda alguna, marcará lo que serán estos dos años para el intendente, quien ya no contará con la mayoría a la que estuvo acostumbrado hasta ahora.