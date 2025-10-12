Atlanta goleó a Chaco For Ever y se metió a los cuartos de final del reducido

Atlanta logró clasificar a la siguiente ronda del reducido tras derrotar a Chaco For Ever por 3-0. Los goles del encuentro fueron anotados por Jorge Valdez Chamorro, Marcos Echeverría y Nicolás Medina.

El partido, disputado en Villa Crespo, estuvo marcado por varias controversias desde el inicio. Atlanta se puso en ventaja a los 5 minutos mediante un penal. A los 18 minutos, Chaco se quedó con un jugador menos tras la expulsión de David Valdez, una decisión discutida del árbitro Edgardo Daniel Zamora.

La falta que motivó la tarjeta roja ocurrió tras un agarrón en un córner, mientras que la segunda amarilla a otro jugador de Chaco se debió a una entrada considerada excesiva por parte del árbitro. Ambos episodios dejaron a Chaco For Ever con pocas posibilidades de revertir el marcador.