Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn quedó suspendido por amenzas

El partido de ida entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, fue suspendido en el entretiempo debido a amenazas hacia el árbitro Lucas Comesaña.

Hasta ese momento, Gimnasia de Jujuy ganaba 1-0 gracias a un gol de Alejandro Quintana en el minuto 42. La tensión había aumentado durante el encuentro, especialmente tras la expulsión de Matías Noble y las protestas del equipo local contra las decisiones arbitrales, a pesar de estar en ventaja. Además, se omitió un posible penal que generó controversia entre los jugadores y el público.

Comesaña reportó en un informe preliminar que recibió amenazas de dirigentes del club durante el descanso, lo que lo llevó a determinar que no había condiciones de seguridad para continuar el partido. Tras anunciar la suspensión, el árbitro y sus asistentes abandonaron el estadio bajo custodia policial.