Vecinos de Los Álamos del Aero Club cansados de ruidos molestos y alquileres temporarios

La Comisión Vecinal del barrio Los Álamos, perteneciente al Aero Club, presentó un reclamo formal al presidente del Concejo Municipal, Lisandro Mársico, ante la preocupación de sus habitantes por ruidos molestos y actividades irregulares en una quinta de la zona.

Los vecinos afirman que en una propiedad sobre la avenida Los Álamos se realizan frecuentemente celebraciones al aire libre, que se extienden desde el mediodía hasta altas horas de la noche, incluso en días laborales. Las fiestas, según el testimonio de los residentes, incluyen música a alto volumen, luces y gritos, además de brindar servicios de bar, lo que afecta la tranquilidad del vecindario.

Destacan que el lugar promociona sus servicios para eventos en redes sociales, a pesar de ser una zona residencial. En su nota, los vecinos mencionan que “cualquier actividad comercial no está permitida en el barrio” y solicitan la intervención del Municipio para garantizar el cumplimiento de las normativas.

La Comisión subraya en su escrito que las prácticas de alquiler temporal de este tipo no solo contravienen las reglas, sino que también alteran la convivencia en la comunidad. Insisten en la necesidad de controles sobre estos arrendamientos, que transforman las quintas en lugares de fiesta.

El planteo ya ha sido ingresado formalmente al Concejo Municipal, donde esperan que se tomen medidas para resguardar la tranquilidad de los residentes de Los Álamos.