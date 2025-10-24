Encontraron a Lourdes de Bandana en la casa del exnovio durante un allanamiento

Lourdes Fernández fue encontrada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras 19 días de ausencia. La artista fue hallada durante un allanamiento en el departamento de su exnovio, Leandro García Gómez, quien fue detenido por violencia de género e intentó escapar del lugar.

Más de 15 efectivos policiales, junto con personal de la policía científica, ingresaron al edificio en Palermo, donde, según informes, encontraron a Fernández en "condiciones muy vulnerables". Personal del SAME también se presentó en la escena.

La orden de allanamiento fue emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, y se llevó a cabo en Ravignani 2386, donde reside García Gómez. Aunque inicialmente permitió el ingreso de los efectivos, no permitió la búsqueda completa en su departamento, alegando que aún no se había recibido la autorización formal de la fiscalía.

Cuando las fuerzas de seguridad arribaron, se pensaba que García Gómez no se encontraba allí, lo que motivó la emisión de una orden de captura. Según el periodista Guillermo Lobo, el empresario intentó escapar por la terraza, pero fue detenido antes de lograrlo.