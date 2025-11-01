Crisis en San Lorenzo

La crisis institucional en San Lorenzo se agudiza y ha llevado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a intervenir. Este viernes, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, convocó a los dirigentes del club a una reunión en el predio de Ezeiza.

Entre los asistentes se encontraban el presidente del club, Marcelo Moretti, así como Néstor Ortigoza, Martín Cigna y Matías Lammens. La reunión se produjo tras el reciente restablecimiento de Moretti en su cargo, luego de que la Justicia anulara la acefalía surgida en una anterior reunión de la Comisión Directiva.

Tapia fue claro en su mensaje: les otorgará un plazo hasta el lunes o martes para presentar una propuesta que solvente los problemas del club. De no recibir una respuesta, la AFA tomará medidas desde su sede central.