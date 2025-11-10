Cuánto cuesta una merienda para dos personas en la pastelería de Damián Betular

Damián Betular, reconocido pastelero y jurado de MasterChef Celebrity (Telefe), ha inaugurado su propia pastelería, Betular Pâtisserie, en el corazón de Villa Devoto. Este local destaca por combinar la elegancia de la pastelería francesa con un ambiente moderno. Los visitantes pueden disfrutar de una merienda cuidadosamente elaborada, que incluye productos artesanales y la distintiva creatividad del chef.

Precios de la Merienda en Betular Pâtisserie

Betular Pâtisserie es un destino popular entre los aficionados de la pastelería francesa y seguidores de MasterChef. Su menú incluye clásicos, macarons, tortas, opciones saladas y diversas bebidas.

Los precios de las bebidas oscilan entre $5.100 y $6.500. Por ejemplo, un café con leche (flat white) cuesta $5.400, mientras que un cappuccino está a $5.100. Para dos personas, el costo promedio de dos cafés o jugos varía entre $10.500 y $13.000.

En cuanto a los productos dulces, los macarons se venden a $5.600 cada uno, con sabores como pistacho, vainilla y frambuesa. Los macarons glace tienen un costo de $12.000. Las porciones de torta, como pistacho o avellana, se ofrecen a $12.000, y los alfajores de chocolate están a $9.000. Para quienes buscan compartir, la degustación de cookies cuesta $30.000.

Las opciones saladas incluyen un avocado toast a $14.000 y sándwiches entre $14.000 y $22.000.

En total, una merienda completa para dos, incluyendo dos bebidas y una opción dulce y salada por persona, cuesta entre $30.000 y $60.000, reflejando la experiencia gourmet que Damián Betular ofrece en su pastelería.