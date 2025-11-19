A la espera del sorteo, se confirmaron las 12 selecciones cabeza de serie

El sorteo de la fase de grupos para el Mundial 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington D.C., a menos de un mes del evento. Este torneo será el primero en disputarse con 48 equipos, organizados en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno.

Los equipos cabeza de serie fueron anunciados este martes. Estados Unidos, México y Canadá, como anfitriones, liderarán tres de los grupos. Las otras nueve selecciones cabezas de serie han sido seleccionadas según el ranking FIFA: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Además, se ha confirmado que México estará en el Grupo A, donde abrirá el torneo; Estados Unidos en el Grupo B y Canadá en el Grupo D.