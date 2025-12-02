Colapinto tendría el motor más potente de la temporada 2026

La temporada 2026 de Fórmula 1 se vislumbra como un nuevo comienzo debido a un cambio reglamentario significativo en los motores. Mientras equipos de la talla de Red Bull, Ferrari y Mercedes apresuran sus desarrollos, Alpine ha recibido noticias alentadoras en medio de la incertidumbre.

Marcin Budkowski, exdirector ejecutivo de Alpine, expresó en el canal Eleven Sports durante el Gran Premio de Qatar que el equipo francés podría tener una ventaja en el desarrollo de su motor para 2026. Según sus declaraciones, Mercedes, que proporcionará el nuevo motor a Alpine, es el único equipo que no enfrenta problemas de desarrollo, lo que contrasta con la situación de sus rivales.

Budkowski detalló que Honda tiene retrasos que podrían llevar a Aston Martin a perder las primeras pruebas en Barcelona. Ferrari enfrenta complicaciones con la selección de materiales para sus pistones, y tanto Audi como Red Bull también reportan demoras en sus desarrollos.

Para Franco Colapinto, piloto confirmado de Alpine para 2026, estas dificultades entre los principales competidores representan una oportunidad dorada para su debut. El buen rendimiento del coche, libre de problemas como los que enfrentan Honda y Ferrari, permitirá al argentino concentrarse en su desempeño sin la presión de compensar deficiencias técnicas.

Si Alpine logra debutar sin los inconvenientes que aquejan a sus rivales, Colapinto podrá destacar en una temporada marcada por la inestabilidad de sus competidores. La mejora en la motorización podría cerrar la brecha con los equipos punteros y permitir al equipo francés competir en condiciones más igualadas.

El éxito de Alpine, sin embargo, también dependerá del rendimiento del chasis, ya que un cambio de motor no garantiza por sí solo un avance significativo. La auténtica prueba de esta situación se dará en los test de pretemporada en Barcelona, donde se pondrán a prueba tanto el diseño de los motores como la capacidad de los equipos para adaptarse a esta nueva era.