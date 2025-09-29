MIRA LOS GOLES: Atlético venció 2 a 1 a Olimpo y avanzó a la semifinal del Federal

Atlético de Rafaela dio un paso firme hacia su sueño de volver a la Primera Nacional. Este domingo, en el estadio Monumental de barrio Alberdi, derrotó 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca en el duelo de vuelta de los cuartos de final del Federal A y selló su clasificación a semifinales.

El conjunto conducido por Iván Juárez, que había llegado con la ventaja del empate para avanzar, mostró carácter y ambición desde el inicio, sin conformarse con especular. Con esta victoria, la ilusión de regresar a la segunda categoría del fútbol argentino sigue intacta: ahora restan solo tres partidos para concretar el objetivo.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Gabriel Fernández, de penal a los 14 minutos de la primera parte, y Ciro Leineker, a los 2 del complemento. El descuento para Olimpo lo marcó Leandro Espejo a los 35 del segundo tiempo, con un violento remate cruzado que dejó sin respuesta a Nahuel Bilbao, figura clave en varios pasajes del partido.

A los 11 minutos, Nicolás Utrera habilitó con precisión a Enzo Wuattier, que fue derribado en el área por Vivas. El árbitro Sandoval sancionó penal y Fernández lo transformó en gol con un remate al palo izquierdo. Con el 1-0, Atlético tomó confianza, aunque debió reacomodar su defensa tras la salida por lesión de Utrera.

Bilbao, seguro en el arco, respondió con solvencia cuando Olimpo generó peligro. Primero ante un remate de Villacorta y luego al contener un intento de Pastorelli que buscaba el ángulo.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Pastorelli envió un centro preciso que Leineker capitalizó con un cabezazo certero para estirar la ventaja a 2-0. La Crema dominaba y parecía encaminada a un triunfo tranquilo, aunque Bilbao volvió a lucirse a los 6 minutos tapando un disparo a quemarropa de Coacci.

El descuento de Espejo, con un potente zurdazo cruzado a los 35 minutos, le puso dramatismo al cierre, pero Rafaela sostuvo la diferencia con orden y determinación.

Lo que viene

En semifinales, Atlético enfrentará a Sportivo Belgrano de San Francisco, que eliminó a Deportivo Rincón por ventaja deportiva tras igualar 2-2 en el global. La serie será de ida y vuelta: el primer partido se disputará en Rafaela y la revancha en Córdoba, donde los cordobeses tendrán ventaja de localía.

Con esta clasificación, la Crema mantiene viva la esperanza de volver a la segunda categoría del fútbol argentino, objetivo por el que luchan jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

