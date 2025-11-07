El Centro Comercial pide un sistema tributario local más justo

El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) ha reiterado la necesidad de reformar la política tributaria municipal en un comunicado publicado en su sitio web. Durante el Foro de Presidentes, que agrupa a ex presidentes de la entidad, se abordó la urgencia de establecer un sistema tributario local más justo, eficiente y enfocado en el desarrollo económico.



El Foro subraya que su postura no responde a circunstancias específicas ni a una gestión gubernamental concreta, sino que refleja una visión histórica del CCIRR sobre la administración de recursos públicos. La entidad sostiene que estos deben ser gestionados con el mismo rigor y planificación que aplican las empresas para asegurar su sostenibilidad.

Entre los aspectos que requieren revisión se encuentra el Derecho de Registro e Inspección (DReI),que en la práctica funciona como un impuesto a la actividad económica, excediendo las potestades municipales. Se opina que este tributo debería limitarse a los costos relacionados con el registro y control de actividades, garantizando una relación equitativa entre el servicio prestado y la tasa cobrada.



Además, el CCIRR propone reformular el presupuesto municipal para que sea una herramienta de gestión estratégica, que evalúe continuamente la relevancia y el impacto de programas y servicios, optimizando así la asignación de recursos y fomentando la transparencia.



Finalmente, el comunicado resalta que estas inquietudes, parte de una agenda que trasciende administraciones, fueron reafirmadas por los ex presidentes como un desafío para la ciudad. Incorporar estas propuestas en la agenda estratégica Rafaela 2031 podría impulsar un modelo de gestión pública más eficiente y alineado con el crecimiento productivo de la comunidad.